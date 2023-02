Energia: Pichetto Fratin, governo punta sulle rinnovabili evitando di mettere a rischio sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo raccoglie gli stimoli e le preoccupazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) e conferma che l’Italia sta puntando con decisione sulle rinnovabili. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla presentazione del “World Energy Outlook 2022” tenuta oggi presso il Senato della Repubblica. Nel corso dell’evento è stato illustrato il rapporto annuale dell’Agenzia internazionale per l’energia. “Naturalmente intendiamo agire con attenzione ed evitare salti che potrebbero mettere a rischio – come lo studio evidenzia – la sicurezza energetica in alcuni settori, come ad esempio i trasporti e l’industria”, ha detto Fratin. “Il percorso verso un mondo più sostenibile è chiaro e siamo fortemente determinati a seguirlo in modo concreto e non ideologico. I punti cardinali della nostra azione sono chiari: sostenibilità ambientale e sociale, senza trascurare la crescita economica e garantendo la sicurezza energetica”, ha concluso Fratin.(Res)