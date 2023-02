Lombardia: Meggetto (Legambiente), valori pm10 fuori controllo, da Regione nessuna azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giorni le centraline Arpa per la misura degli inquinanti registrano valori fuori controllo per le polveri sottili in tutta la Pianura Padana, ma in particolare nella 'Bassa', tra il lodigiano e il mantovano. Si tratta proprio di quella porzione di pianura che è patria di una delle più forti concentrazione di allevamenti d'Europa. Sono valori che, per il pm10, superano di oltre due volte quelli previsti come soglia per gli episodi acuti di inquinamento, ma che rispetto ai valori massimi indicati dall'Oms arrivano ad essere anche 7-8 volte più elevati di quelli indicati per il pm10, e addirittura 18 volte più alto per il parametro pm2.5. Una situazione "estremamente critica sotto il profilo ambientale e sanitario" l'ha definita la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto. "Ciò che lascia allibiti è la totale inazione da parte delle istituzioni regionali - ha aggiunto Meggetto -. Non solo non sono state attivate misure temporanee di salvaguardia, al momento attive nelle sole province di Mantova e Brescia, ma addirittura, fino alla giornata di ieri, non sono state poste limitazioni nemmeno agli spandimenti agricoli di liquami zootecnici, particolarmente intensi in questa fase stagionale, e che nella bassa rappresentano senza dubbio la prima causa di formazione di particolato atmosferico secondario". (Com)