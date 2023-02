Imprese: Saipem e Seaway7 annunciano accordo di collaborazione commerciale per l'eolico offshore su fondazioni fisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem e Seaway7 hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo di collaborazione commerciale per individuare, proporre ed eseguire congiuntamente progetti eolici offshore su fondazioni fisse. Saipem e Seaway7 perseguiranno progetti che saranno selezionati sulla base della combinazione complementare degli rispettivi asset, tecnologie, prodotti e competenze delle due società e quando gli stessi possano generare sinergie significative ai nostri clienti e migliorarne nel contempo la redditività dei propri investimenti. Saipem e Seaway7 hanno a disposizione rispettivamente risorse navali, asset e capacità strategiche determinanti alla realizzazione di attività d’ingegneria di front-end (Feed), all'approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e l'installazione delle fondazioni e dei cavi elettrici di collegamento tra le turbine eoliche, nonché all'eventuale installazione di sottostazioni e di turbine eoliche. Tali risorse verranno messe a disposizione per il perseguimento di grandi sviluppi integrati chiavi in mano basati in Europa, Regno Unito e Stati Uniti, con la possibilità di espandere tali ambizioni ad altre aree geografiche. (segue) (Com)