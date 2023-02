Imprese: Saipem e Seaway7 annunciano accordo di collaborazione commerciale per l'eolico offshore su fondazioni fisse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione permetterà di fornire ai nostri clienti una migliore flessibilità operativa e consentirà agli stessi di assicurarsi la disponibilità di asset critici, tra cui navi e cantieri, e gli elementi più delicati della catena di fornitura, allo scopo di ottimizzare le strategie di progettazione e di esecuzione degli sviluppi. Gianalberto Secchi, Chief Operating Officer della linea di business Offshore Wind di Saipem ha commentato: “L'accordo con Seaway7 rappresenta una tappa importante per offrire una proposta di valore più competitiva ai nostri clienti su alcuni progetti eolici integrati fissi. Insieme, saremo in grado di fornire una serie completa di servizi per i parchi eolici, in linea con la strategia di Saipem di servire al meglio la crescita dei progetti di produzione di energia rinnovabile”. Stuart Fitzgerald, Chief Executive Officer di Seaway7 ha commentato: “Siamo molto lieti di essere partner di Saipem in questa cooperazione che trova le sue basi nella buona riuscita della collaborazione sul progetto Seagreen. Lavorando insieme, saremo ben posizionati per utilizzare in modo efficiente asset e capacità complementari per creare soluzioni tecniche differenziate che ottimizzino ulteriormente l'esecuzione dei progetti. È importante notare che la combinazione di asset e competenze rafforzerà l'offerta congiunta e potenzialmente amplierà anche il mercato delle opportunità Epci”. (Com)