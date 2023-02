Cile: ministra Esteri, nazionalità cilena a scrittrice Gioconda Belli "un onore" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scrittrice nicaraguense Gioconda Belli ha accettato la nazionalità cilena offerta dal presidente del Cile Gabriel Boric agli oppositori resi apolidi dal regime di Daniel Ortega. A confermarlo, riferisce la stampa cilena, è stata la stessa scrittrice: “Ho molti amici e persone che amo in Cile ed è per questo che prenderò la nazionalità cilena. Se c'è un altro Paese che sento con tutto il cuore così vicino, è il Cile”, ha dichiarato la scrittrice e attivista al portale “Cooperativa”. Gioconda Belli, tra le più importanti scrittrici dell’America Latina, è stata attiva in politica sin dalla giovinezza: membro del Fronte sandinista di liberazione nazionale, dopo la sconfitta di Anastasio Somoza Debayle (1979), ha occupato posizioni importanti nel partito sandinista, in seguito abbandonato per divergenze con i vertici. (segue) (Abu)