Cile: ministra Esteri, nazionalità cilena a scrittrice Gioconda Belli "un onore" (5)

- Una decisione accompagnata da numerose critiche. Il dipartimento di Stato usa ha parlato di azioni "in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", di un "un altro passo indietro per il popolo nicaraguense e un ulteriore passo verso il consolidamento di un regime autocratico". "Allarme" è stato espresso dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Credo che valga la pena ricordare che la Dichiarazione universale dei diritti umani stabilisce che che ogni persona ha il diritto alla nazionalità e che nessuno ne può "essere privato arbitrariamente", ha riferito il portavoce Stéphane Dujarric in conferenza stampa. Per l'Unione Europea la decisione di Managua "costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali" e "crea una violazione del diritto internazionale". Un'azione "ingiustificabile, che rischia di aumentare l'isolamento internazionale del Nicaragua", recita una nota del Servizio per l'azione esterna. (segue) (Abu)