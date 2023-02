Cile: ministra Esteri, nazionalità cilena a scrittrice Gioconda Belli "un onore" (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta del Cile segue quelle fatte nei giorni scorsi da almeno altri due governi. La Spagna "offre la nazionalità a questi 222 prigionieri rilasciati, alla luce della notizia che sono state prese misure per dichiararli apolidi", aveva detto il ministro degli Esteri, José Manuel Albares. Una condizione che Madrid è pronta a replicare per "qualsiasi altro prigioniero che si trovi ancora nella stessa situazione di quelli appena liberati", grazie a una procedura eccezionale presa con decreto del governo. Analoga disponibilità è arrivata dall'Argentina, nei confronti degli scrittori Sergio Ramirez e Gioconda Belli e di "tutti coloro che stanno subendo quanto succede" a Managua, ha detto la portavoce del governo, Gabriela Cerruti. Poco prima, era stato il ministro degli Esteri, Santiago Cafiero, a mettere a mettere a disposizione i buoni uffici del governo. "Se Sergio Ramirez chiede la cittadinanza argentina, gliela concediamo. Si avvia una procedura semplice, e l'Argentina è in grado di farlo", aveva detto nel corso di un'intervista radiofonica. "Un tema di cui abbiamo discusso con il presidente Alberto Fernandez", ha sottolineato Cafiero. (segue) (Abu)