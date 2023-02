Cile: ministra Esteri, nazionalità cilena a scrittrice Gioconda Belli "un onore" (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Ramirez, lo scrittore ed ex vice presidente del Nicaragua, assumerà la nazionalità colombiana. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Colombia, Alvaro Leyva Duran, dando conto di un incontro tenuto in Spagna. "Interpretando la solidarietà del Paese intero e il sentimento del presidente Gustavo Petro, ho offerto la nazionalità colombiana al politico, intellettuale e scrittore nicaraguense, Sergio Ramirez", si legge in una nota. "Emozionato, Sergio Ramirez ha accettato l'offerta, grato. La Colombia libera e democratica lo abbraccia e gli dà il benvenuto alla seconda patria", aggiunge il comunicato a commento di una foto che ritrae Ramirez, Leyva Duran, l'ex presidente della Colombia, non ché Nobel per la Pace, Juan Manuel Santos, e l'ex presidente del governo della Spagna, Felipe Gonzalez. Ramirez è stato dal 1985 al 1990 vice di Daniel Ortega, lo stesso presidente che oggi lo accusa di "tradimento". (Abu)