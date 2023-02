Italia-Georgia: Tajani incontra omologo, focus su cooperazione economica e agenda bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato l’omologo georgiano, Ilia Darchiashvili, nel quadro della sua visita a New York, in occasione della sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale per la presentazione di una risoluzione per la pace in Ucraina. In un messaggio pubblicato su Twitter, il capo della diplomazia di Tbilisi ha affermato di aver discusso con Tajani “una lunga lista di temi strategici nel quadro della nostra agenda bilaterale, dedicando particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione economica”. La Georgia, ha aggiunto, apprezza molto il sostegno italiano “alle priorità della nostra agenda di politica estera”. (Was)