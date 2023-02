Auto: Lega raccoglie firme contro stop a benzina e diesel dal 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La Lega di Matteo Salvini “si mobilita per dire No al divieto di produzione di auto benzina e diesel dal 2035” e annuncia “una raccolta firme che coinvolgerà anche le centinaia di gazebo che nel weekend saranno allestiti in Lombardia e Lazio per festeggiare il risultato delle recenti regionali”. Lo riferisce la Lega in una nota. (Rin)