Spagna-Italia: visita console generale Manzitti a Murcia e Cartagena

- Il 21 e 22 febbraio il console generale d'Italia, Emanuele Manzitti, ha effettuato una visita di lavoro nelle città di Murcia e di Cartagena, accompagnato dal console onorario in Alicante, Danilo Angelini, e dal corrispondente consolare a Murcia, Giuseppe Leotta. Nel corso della visita a Murcia, il console generale ha incontrato il delegato del governo, José Vélez Fernández, il sindaco di Murcia, José Antonio Serrano Martínez, il portavoce e consigliere alla presidenza della Regione per il Turismo, Cultura e Gioventù, Marcos Ortuno Soto, il capo della Polizia della Regione, Ignacio Fermín del Olmo Fernández, il rettore dell'Università di Murcia, José Luján Alcaraz, e il direttore generale della Università Cattolica di Murcia (Ucam), Vicente Manuel Mendoza Pérez. Nel corso degli incontri istituzionali tutti gli interlocutori hanno sottolineato come la comunità italiana residente sia perfettamente integrata nell'ambito economico, sociale e culturale della Regione. Il console generale ha ricordato come la collettività italiana nell'area sia in costante crescita (circa 8 per cento all'anno), a testimonianza dell'attrattività della Regione e dei forti legami che l'uniscono all'Italia. (segue) (Spm)