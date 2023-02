Spagna-Italia: visita console generale Manzitti a Murcia e Cartagena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli incontri istituzionali si è discusso anche del rafforzamento della collaborazione in campo culturale, approfittando degli importanti eventi di caratura internazionale che hanno luogo nella Regione, come il Festival Tres Culturas di Murcia. Il Console Generale ha in particolare posto l'accento sull'elevata presenza di studenti italiani nei due atenei: più di 900 alla Ucam e oltre 300 all'Università di Murcia. All'Ucam, il console generale ha visitato l'incubatore Ucam HighTech dell'Ateneo presso il quale ricercatori e start-up esplorano soluzioni innovative nel campo della medicina, dello sport e dell'alimentazione. Manzitti, insieme al console onorario Angelini, ha poi incontrato un gruppo di studenti e di residenti italiani nella Regione, ai quali ha fornito una panoramica dei servizi offerti dal consolato generale e del consolato onorario in Alicante. (Spm)