Paesi Bassi: provincia di Groningen valuta costituzione di una propria compagnia energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Groningen, nei Paesi Bassi, sta studiando la creazione di una propria compagnia energetica. L'obiettivo del Consiglio provinciale è ridurre la dipendenza dalle grandi compagnie energetiche come Shell e dai fornitori dall'estero, come riferisce l'emittente "Nos". "La conseguenza dell'attuale dipendenza sono profitti esorbitanti per le aziende e prezzi elevati per le famiglie", ha affermato Joke Lesman, deputato locale. "Da nessuna parte la percentuale di residenti che non possono pagare le bollette energetiche è così alta come nella nostra provincia", ha aggiunto. Diciotto membri del Consiglio provinciale hanno sostenuto la proposta di studio relativa alla costruzione di una compagnia energetica, mentre 17 hanno votato contro. (Beb)