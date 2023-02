Ucraina: Pd Roma, uniti per dire no alla guerra, sabato con Europe for peace e fiaccolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato prossimo "scenderemo in piazza al fianco di Europe For Peace per chiedere la fine del conflitto in Ucraina, ad un anno dall'inizio della guerra. Una fiaccolata per la pace alla presenza di Maurizio Landini, Segretario Generale della Cgil e Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, con partenza da Largo Corrado Ricci ai Fori Imperiali e arrivo in piazza del Campidoglio". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. "Insieme - aggiungono - vogliamo ribadire il nostro stop ad un'invasione violenta e immotivata, a favore di sentimenti profondi di pace, per chiedere al mondo intero uno sforzo diplomatico e politico necessario a riaprire la via negoziale al cessate il fuoco. Roma città della pace continua la propria mobilitazione contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell'Europa", concludono i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. (Com)