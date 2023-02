Roma: chirurgia estetica in un negozio di parrucchiera a Colleferro, denunciate due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas di Roma, a seguito di una ispezione all'interno di un salone di parrucchiera a Colleferro, hanno denunciato due donne in concorso per esercizio abusivo della professione medica. I militari hanno sorpreso, all'interno di un piccolo locale del salone, una delle due donne mentre si accingeva a effettuare un'iniezione di filler a una cliente, che era già distesa sul lettino e pronta per il trattamento estetico. Nel locale utilizzato per l'esercizio abusivo della professione medica, è stata rinvenuta una valigetta contenente diverse confezioni di filler ed altri prodotti di medicina estetica nonché fiale di adrenalina ed anestetico. Al termine delle formalità e delle perquisizioni, i militari hanno proceduto al sequestro del locale utilizzato dal finto medico ed hanno denunciato in concorso per lo stesso reato anche la titolare del locale di parrucchiera. L'informativa è stata inoltrata alla procura di Velletri che coordina le indagini. (Rer)