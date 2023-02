Ucraina: presidenti Consigli comunali scrivono a sindaco Kiev, "sostegno a vostra battaglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e sostegno: è questo l'auspicio, e che si possa arrivare al più presto alla fine del conflitto in Ucraina. A un anno dall'invasione e dall'inizio della guerra russa all'Ucraina, le presidenti e i presidenti dei Consigli comunali delle grandi città italiane scrivono al sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, presidente dell'Associazione delle città ucraine, per manifestare a tutti gli amministratori e ai rappresentanti dei municipi ucraini "il nostro il pensiero a sostegno della coraggiosa battaglia del popolo ucraino". La lettera è stata sottoscritta dalle presidenti e dai presidenti dei Consigli comunali di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Aosta, Ancona, Bolzano. (segue) (Com)