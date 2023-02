Scuola: Battisti (Pd), sottoscritto petizione a sostegno preside liceo Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neo eletta consigliera regionale, Sara Battisti del Pd, in una nota afferma: "Ho sottoscritto la petizione per la preside Annalisa Savino, minacciata dal ministro Valditara di possibili provvedimenti disciplinari solo per aver espresso in una splendida circolare i valori antifascisti, non violenti e democratici su cui si dovrebbe basare la nostra scuola, a sostegno dei suoi studenti vittime di un vile attacco di matrice di estrema destra. 'Il fascismo - si legge nella circolare della preside - in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti'. Il ministro Valditara - prosegue Battisti - ne ha censurato il pensiero e non si è curato di esprimere solidarietà ai giovani del liceo classico Michelangelo: forse ha paura di colpire parte del suo elettorato? Non è tollerabile. Altre 20 mila persone insieme a me hanno sottoscritto l'appello, spero - conclude - che possa essere firmato da tantissimi". (Com)