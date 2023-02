Innovazione: commissaria Gabriel, importante sinergia a livello Ue sulla ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- L’Italia investe nella ricerca e può dare un grande contributo per l’innovazione a livello Ue. Lo ha detto la commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, a margine dell’incontro odierno con la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Accolgo con favore gli sforzi dell’Italia nell’investire in ricerca, innovazione e istruzione”, ha detto Gabriel, secondo cui tramite i fondi del Pnrr e del programma Horizon “stiamo mandando un messaggio ai nostri ricercatori”, a cui “dobbiamo assicurare condizioni migliori e una carriera attraente”. La commissaria ha evidenziato anche l’importanza dei risultati conseguiti sulle infrastrutture per la ricerca in Italia, come per il telescopio Galileo. “Lo spazio è un’area strategica per l’Europa”, ha aggiunto in merito Gabriel, ricordando la centralità delle sinergie a livello europeo. Le alleanze basate sull’innovazione, che coinvolgono le università, sono fondamentali per fare passi in avanti. Gabriel ha infine ribadito quanto sia fondamentale aumentare il numero di donne e ragazze nel mondo della ricerca e dell’innovazione. (Res)