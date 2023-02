Colombia: Petro, a comunità indigene potere di produrre energia pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunità indigene della Colombia potrebbero produrre energia pulita destinata al loro consumo. Lo ha detto il presidente, Gustavo Petro, parlando di un processo per "democratizzare" la generazione di energia per contrastare l'ascesa delle tariffe. "Il governo può contrattare la costituzione di queste comunità energetiche e, di fatto, permettere che esistano", ha detto Petro in un evento tenuto presso una comunità indigena nella regione di Cauca. "Abbiamo un oligopolio di sei grandi produttrici di energia che praticamente, con la riscossione delle tariffe, tengono per il collo la maggioranza della popolazione colombiana. Perché dunque non democratizzare la creazione di energia?", ha aggiunto. Al tempo stesso, il presidente ha rilanciato l'idea che le comunità possano realizzare, tramite "contrattazione popolare", le vie di comunicazione "terziarie". (Mec)