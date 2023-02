Ucraina: delegato cinese all’Onu, invio di armi non rappresenta una soluzione al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio di armi non rappresenta una soluzione per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il vice rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Dai Bing, intervenendo alla sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu per la presentazione di una risoluzione per la pace in Ucraina. “Gettare benzina sul fuoco finirà solo con esacerbare le tensioni e aumentare il costo del conflitto in termini di vite umane: serve un maggiore ricorso alla diplomazia per concordare un cessate il fuoco”, ha detto, invitando la comunità internazionale a “creare le condizioni perché questo avvenga, invece di continuare ad inviare armi nel proprio interesse personale”. (Was)