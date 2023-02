Terzo polo: Carfagna, partito unico grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per chi crede nella necessità di dare alla politica italiana un polo moderato, popolare, riformista e liberale, l'accelerazione verso la costruzione di un partito unico rappresenta un'opportunità importante, che non può essere sprecata". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "L'impegno deve essere quello di definire l'identità di una forza riformista e moderata in grado di dare risposte concrete ai cittadini, di individuare soluzioni ai problemi dell'Italia di oggi. Dobbiamo perciò disegnare una visione di politica industriale ed energetica, di Sanità, di scuola, di lotta al riscaldamento globale e alla siccità, di riduzione dei divari e delle diseguaglianze, di Sud, che convinca a un nuovo impegno politico forze e associazioni che ora si sentono prive di riferimenti e di interlocutori credibili. Nel dibattito sul 'come' che si è aperto ho una sola idea molto precisa: occorre fare il contrario di ciò che fanno i vecchi partiti, dove ogni congresso si trasforma in una faida territoriale e in uno scontro tra correnti o dove i congressi non si fanno affatto per evitare questo tipo di beghe e di scontri. L'importante - conclude Carfagna - è fare bene e in tempi rapidi, attraverso un processo aperto e democratico, per essere pronti a settembre. E' una sfida ambiziosa, ci aspetta un grande lavoro, ma abbiamo le idee, la capacità e la forza per vincerla". (Com)