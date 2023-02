Enti locali: Savino (Mef), importante affrontare le sfide legate alla finanza dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considero il rapporto con Anci, e con le altre realtà che rappresentano gli enti locali, "fondamentale. Dal mio punto di vista, che è quello di chi proviene dall'Amministrazione dei territori, il Governo centrale deve ascoltare i bisogni e le preoccupazioni degli amministratori locali e coinvolgerli nella ricerca di soluzioni efficaci. Questo può avvenire solo attraverso una leale collaborazione istituzionale, a tutti i livelli". Lo ha affermato il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, nel corso dell'incontro che ha avuto oggi con il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Antonio Decaro, per discutere delle problematiche che affliggono gli enti locali e delle esigenze dei comuni. "Da parte mia, che mi considero uno strenuo difensore dei comuni", ha aggiunto, "c'è l'impegno totale per proseguire nel lavoro che mira a garantire un sistema di finanza locale equo ed efficace a sostegno dello sviluppo e della crescita dei comuni italiani". Il sottosegretario Savino, che ha la delega alla finanza degli enti locali, ha evidenziato "l'importanza di affrontare le sfide legate alla finanza dei comuni, nel solco di una strada tracciata in questi anni per consentire il riequilibrio dei conti e, questo, in particolare, anche alla luce dell'attuale crisi economica e delle difficoltà che essa sta causando a livello locale". Durante l'incontro, Savino ha ribadito l'impegno del Governo a "sostenere i comuni e garantire loro le risorse necessarie per svolgere le loro attività", attraverso un percorso condiviso che tenga conto degli equilibri di finanza pubblica e della necessità di assicurare servizi di qualità ai cittadini. Savino e Decaro hanno inoltre convenuto sulla necessità di portare avanti un percorso che assicuri la risoluzione strutturale di tutti i temi e delle problematiche sul tavolo. (Rin)