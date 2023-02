Cospito: Chiesa (Fd'I), inacettabili fumogeni ad Altare della Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inaccettabile lo striscione e vergognosi i fumogeni accesi all'Altare della Patria da un gruppo di manifestanti che chiedevano la revoca del 41 bis per Alfredo Cospito". Lo afferma in una nota la deputata di Fratelli d'Italia, Paola Chiesa, capogruppo in commissione Difesa alla Camera. "È un gesto che condanno con tutte le mie forze - spiega -. L'Altare della Patria è il cuore dell'Italia. Lì milioni di italiani rendono omaggio al milite ignoto e si inchinano. Dinnanzi a un luogo dalla fortissima valenza storica e civile non si può far altro che inginocchiarsi e portare il doveroso rispetto".(Com)