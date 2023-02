Piemonte: oltre 68 milioni in arrivo per realizzare 16 interventi di riqualificazione in 20 scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 68,87 i milioni di euro, legati al Pnrr, in arrivo per 16 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza in 20 scuole del Piemonte. "La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta per questa giunta, soprattutto in tema di edilizia scolastica - hanno sottolineato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Istruzione e Merito Elena Chiorino - Sono in arrivo risorse importanti dal Pnrr che consentiranno di implementare quelle già messe in campo dalla Regione Piemonte. Abbiamo ben chiare le difficoltà di chi amministra ogni giorno: per questo motivo, ad inizio legislatura, abbiamo istituito un capitolo regionale dedicato alle emergenze di edilizia scolastica. Uno strumento concreto in supporto alle amministrazioni comunali che entra in funzione per evitare ai sindaci di impegnare quote di bilancio sottraendole a servizi fondamentali. I nostri ragazzi devono poter fruire di spazi sicuri in cui crescere e formarsi", hanno concluso.(Rpi)