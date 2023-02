Camera: Lega, M5s ci spieghi presenza esponente Hamas a conferenza stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "spieghi la presenza di un esponente di Hamas a una conferenza stampa della Camera. In particolar modo vorremmo una risposta dalla Ascari, alla quale è intestata la prenotazione per la sala stampa. Vorremmo sapere perché e con quale titolo Mohammad Hannoun è intervenuto per parlare di diritti umani in una delle sedi istituzionali più importanti". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Paolo Formentini e Simone Billi, vicepresidente e capogruppo della commissione Affari esteri. (Com)