Francia: procuratore, 16enne che ha assassinato professoressa sentiva una "voce"

- Il ragazzo di 16 anni che ha ucciso un'insegnate di spagnolo a coltellate a Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della Francia, ha detto agli inquirenti di aver sentito una "vocina" prima di passare all'azione. Lo ha detto il procuratore di Bayonne, Jerome Bourrier, durante una conferenza stampa. Il ragazzo ha affermato che la voce veniva da "un essere che descrive come egoista, manipolatore egocentrico, che lo incita a fare del male e gli avrebbe suggerito il giorno prima di commettere un omicidio", ha affermato il procuratore. Bourrier ha spiegato che l'aggressore "era seguito da un medico psichiatra" e che ora si trova in stato di fermo. Tuttavia, il procuratore ha sottolineato che dall'esame psichiatrico condotto sul ragazzo non emerge "nessuna malattia mentale" come la schizofrenia. (Frp)