Pd: Letta, bandiere pace a seggi primarie? Una bellissima idea

- Bandiere della pace ai seggi per le primarie Pd? "È una bellissima idea. Alle bandiere della pace ai gazebo chiediamo ai nostri militanti di affiancare quella dell'Ucraina, a simboleggiare l'impegno della comunità democratica a sostegno di ogni iniziativa di pace e sempre dalla parte dell'aggredito". Lo afferma, in una nota, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel commentare la proposta di Acli e Arci di esporre bandiere della pace ai seggi per le primarie democratiche che si svolgeranno in tutta Italia domenica prossima, 26 febbraio. (Com)