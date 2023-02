I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: ciclone Freddy, autorità emettono allarme rosso nelle province di Sofala, Inhambane, Manica e Gaza - Le autorità del Mozambico stanno allestendo rifugi e si preparano a evacuare la popolazione dalle aree ad alto rischio mentre il Paese dell'Africa meridionale si prepara all'arrivo del ciclone Freddy che ha già colpito il vicino Madagascar, dove ha ucciso cinque persone. In vista dell'arrivo del ciclone, atteso nelle prime ore di venerdì, l'Istituto nazionale per la gestione dei disastri del Mozambico (Ingc) ha emesso un allarme rosso nelle province di Sofala, Inhambane, Manica e Gaza, considerate quelle più a rischio. Le forti piogge hanno già causato inondazioni in alcune parti del Paese e le autorità affermano che ulteriori piogge dovute al ciclone potrebbero colpire fino a 1,75 milioni di persone. Anche nel vicino Zimbabwe le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole nella giornata di domani nelle aree che potrebbero essere colpite e hanno raccomandato alle persone di non attraversare fiumi in piena e ai minatori di non andare sottoterra. (segue) (Res)