I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Sudafrica: epidemia di colera, segnalata prima vittima nel Paese - Le autorità del Sudafrica hanno segnalato un primo decesso per colera nel Paese. In un comunicato diffuso oggi, il dipartimento della Salute ha precisato che il numero di casi confermati nel Paese è salito a cinque. La vittima era un ventenne che non aveva precedenti di viaggio. "Uno dei suoi contatti è ancora in ospedale e sono in corso ulteriori indagini", si legge in una nota. Successivamente è risultato positivo anche il marito di uno dei primi due casi. Sebbene il colera non sia endemico in Sudafrica, i funzionari sanitari hanno chiesto vigilanza e igiene tra i timori di trasmissione locale della malattia. Lo sviluppo arriva sulla scia dell'aumento dei casi di colera nell'Africa meridionale, con il Malawi che sta combattendo la sua epidemia più mortale avendo registrato oltre 1.300 morti. Anche i vicini del Malawi, il Mozambico e lo Zambia hanno segnalato casi di colera, mentre l'Etiopia, il Kenya e la Somalia stanno rispondendo alle epidemie in mezzo a una terribile e prolungata siccità. Anche in Africa occidentale e centrale sono stati segnalati casi in Camerun, Repubblica democratica del Congo e Nigeria. (segue) (Res)