I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Zimbabwe: governo risarcirà agricoltori bianchi espropriati dei terreni in 10 anni invece che in 20 - Lo Zimbabwe risarcirà gli agricoltori bianchi i cui terreni sono stati espropriati con la forza in dieci anni invece dei venti annunciati tre anni fa. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze, Mthuli Ncube, aggiungendo che il denaro sarà raccolto attraverso buoni del tesoro. "Dovremmo cercare di pagare più velocemente di 10 anni", ha detto Ncube nel corso di una conferenza stampa, osservando che la maggior parte degli agricoltori sono ormai vecchi. Lo Zimbabwe ha accettato nel 2020 di pagare 3,5 miliardi di dollari di risarcimento agli agricoltori bianchi locali le cui terre erano state confiscate dal governo per reinsediare le famiglie nere durante l'era del presidente Robert Mugabe. Il ministro dell’Economia, Mthuli Ncube, e il ministro dell’Agricoltura, Anxious Masuka, hanno spiegato che gli agricoltori bianchi stranieri che avevano continuato a vivere nelle terre precedentemente espropriate potranno regolarizzare la propria posizione e averle in concessione per 99 anni. (segue) (Res)