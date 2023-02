© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: giro di vite su movimenti e partiti non autorizzati - Il Consiglio di Stato della Repubblica di Algeria ha disposto la dissoluzione del Raggruppamento azione giovani (Raj), organizzazione della società civile, e la sospensione del Movimento democratico e sociale (Mds), partito non autorizzato. È stato dunque confermato il verdetto emesso il 13 ottobre 2021 dal tribunale amministrativo di Algeri, a seguito della denuncia da parte del ministero dell’Interno algerino nei confronti del Raj, accusato di svolgere attività non conformi agli obiettivi stabiliti dai suoi statuti e di violazione della legge sulle associazioni. Da parte sua, il Raj ha respinto le accuse, considerandole un pretesto per chiudere “uno spazio di dibattito e di libertà”. La sentenza di dissoluzione a suo carico è stata precedentemente sottoposta al parere del Consiglio di Stato, l’organo governativo di grado più alto con competenze in materia amministrativa, che aveva fissato l’udienza per il 17 novembre 2022. Nondimeno, la sentenza definitiva è stata pronunciata solo oggi, dopo diversi rinvii, in concomitanza con la sospensione del Mds e con la chiusura delle sue sedi. (segue) (Res)