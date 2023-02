I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio incontra nuovo ministro Esteri, focus su cooperazione - Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha ricevuto oggi l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio che si è congratulato con lui in occasione della nomina a capo della diplomazia. Lo riferisce il ministero tunisino in una nota stampa. "L'incontro è stato l'occasione per sottolineare la strategia di amicizia e cooperazione esistente tra Tunisia e Italia e la volontà congiunta di promuoverla in vari campi", ha affermato il ministero. Ammar ha anche incontrato in data odierna Marcus Cornaro, ambasciatore dell'Unione Europea nel Paese nordafricano, che si è congratulato anche per la nomina di Ammar. "Questo incontro ha rappresentato un'occasione durante la quale le due parti hanno espresso la loro aspirazione a rivitalizzare la cooperazione economica tra l'Unione Europea e la Tunisia e ad andare avanti nell'attuazione dei prossimi eventi bilaterali", si legge nella nota. Da parte sua, l'ambasciata d'Italia a Tunisi ha fatto sapere che al centro dei colloqui fra Saggio e Ammar vi sono stati il negoziato con il Fondo monetario internazionale, la comune lotta al fenomeno dell’immigrazione irregolare e la cooperazione politica ed economica, a partire dal progetto ElMed. (segue) (Res)