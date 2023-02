I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: quattro partiti politici chiedono rilascio di segretario generale Partito repubblicano - Quattro partiti di opposizione al governo in Tunisia, Corrente democratica, Ettakatol (di orientamento social-democratico), il Partito dei lavoratori (comunista-hoxhaista) e Al Qutb (centro-sinistra) hanno chiesto "l'immediato rilascio del segretario generale del Partito repubblicano, Issam Chebbi, e di tutti gli altri attivisti politici, sindacali, civili e professionisti di media arrestati a causa della loro opposizione all'autorità golpista", con riferimento al presidente della Repubblica Kais Saied. In un comunicato stampa congiunto diffuso sulla pagina Facebook di Ettakatol, i quattro partiti hanno espresso il proprio sostegno a Chebbi e a coloro che sono stati presi di mira da una "nuova campagna repressiva". "La mano dell'autorità golpista ha preso di mira il presidente del Sindacato dei giornalisti e membri della Lega tunisina per i diritti umani, oltre ad attivisti politici e civili, con l'accusa di istigazione a disobbedire e aggressione a pubblico ufficiale" si legge nel comunicato. (segue) (Res)