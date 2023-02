© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: sospesa la sessione del “Senato” libico per votare il tredicesimo emendamento costituzionale - La sessione dell’Alto consiglio di Stato della Libia, istituzione con sede a Tripoli che fa le veci del Senato nel Paese, è stata sospesa senza alcuna votazione sugli emendamenti costituzionali trasmessi dalla Camera dei rappresentanti dell’est sulle “regole” per le prossime elezioni nel Paese nordafricano. “Ci sono preoccupazioni e timori tra i membri del Consiglio su questi emendamenti costituzionali. Non ci sono sufficienti garanzie per l’approvazione”, aveva dichiarato ieri a “Nova” il consigliere Belkacem Debrez. L’emendamento in questione è composto da 34 articoli che riguardano, tra le altre cose, i poteri della futura Assemblea della nazione, l'elezione del presidente, le funzioni delle autorità e i meccanismi per stabilire leggi elettorali e referendarie. Secondo l'emendamento approvato dal Parlamento dell’est, l'autorità legislativa sarà derogata alla nuova Assemblea della nazione, a sua volta composta da due camere: la Camera dei rappresentanti con sede a Bengasi e il Senato la cui sede sarà a Tripoli. Secondo il sito web d’informazione libico “Libya Al Mostakbal”, l’emendamento definisce anche le competenze legislative delle due Camere, le modalità e le condizioni per la candidatura. Infine, l’emendamento prevede l'elezione diretta a suffragio universale di un presidente della Repubblica, che avrà potere di nomina e destituzione di un primo ministro. (Res)