- Francia: presidente Rassemblement National, c'è stata ingenuità nei confronti di Putin - Il presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National, Jordan Bardella, denuncia una "ingenuità collettiva" nei confronti delle "intenzioni e delle ambizioni" del presidente russo Vladimir Putin. "Non ammetterlo sarebbe uno sbaglio morale", ha affermato Bardella in un'intervista rilasciata al quotidiano "L'Opinion". "Il reale è venuto a bussare alle nostre porte ed è chiaro che il Vladimir Putin di cinque anni fa non è quello che, cinque anni più tardi, decide di invadere l'Ucraina e di commettere dei crimini di guerra ad Odessa o a Mariupol", ha detto il braccio destro di Marine Le Pen. "Non si può essere patriota e sovranista ed essere insensibile alla violazione della sovranità in Europa", ha aggiunto Bardella. (segue) (Res)