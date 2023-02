© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tlc: Commissione Ue sospende Tik Tok sui dispositivi aziendali e privati dei suoi dipendenti - Il Consiglio di amministrazione della Commissione ha deciso di sospendere l'uso dell'applicazione Tik Tok sui propri dispositivi aziendali e sui dispositivi personali iscritti al servizio di telefonia mobile della Commissione. È quanto si legge in un comunicato stampa rilasciato dalla Commissione europea. La misura, si legge nella nota, "mira a proteggere la Commissione da minacce alla sicurezza informatica e da azioni che potrebbero essere sfruttate per attacchi informatici contro l'ambiente aziendale della Commissione. Anche gli sviluppi della sicurezza di altre piattaforme di social media saranno tenuti sotto costante controllo". Le ragioni per cui è stata presa questa decisione, ha affermato Sonya Gospodinova, portavoce per la Commissione per il Mercato interno, l'industria della difesa e lo spazio, "è per aumentare la sicurezza informatica della Commissione. La misura mira inoltre a proteggere la Commissione dalle minacce alla sicurezza informatica e dalle azioni che possono essere sfruttate per attacchi informatici contro la Commissione. (segue) (Res)