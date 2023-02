© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bulgaria: Dombrovskis, ritardi in adesione a euro, auspicio è primo gennaio 2025 - Il processo di adesione della Bulgaria in area euro subirà alcuni rallentamenti. "La Commissione europea continuerà a sostenere il lavoro delle autorità bulgare e per assicurarsi che il lavoro venga portato a termine con successo. Speriamo che il ritardo non sia lungo e che la Bulgaria sia in grado di aderire all'euro a partire dal primo gennaio 2025". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo al Commercio, Valdis Dombrovskis, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Sofia con il primo ministro bulgaro Galab Donev. "Come già comunicato dalle autorità bulgare, purtroppo il contesto di inflazione generalmente elevata che stiamo affrontando anche con l'eurozona, con un'inflazione record e un'inflazione generalmente più alta nell'Europa centro-orientale rispetto all'Europa occidentale, non consente alla Bulgaria di rispettare la precedente tempistica di adesione all'euro", ha detto Dombrovskis. (segue) (Res)