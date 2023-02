© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Sanchez annuncia invio di 10 carri armati Leopard da parte della Spagna - La Spagna invierà in Ucraina dieci carri armati Leopard, 4 in più di quelli annunciati ieri dalla ministra della Difesa, Margarita Robles, e la cui consegna avverrà "nelle prossime settimane". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Sono qui in Ucraina a poche ore dall'anniversario dell'inizio della guerra per rinnovare l'appoggio completo della Spagna di fronte alla guerra illegale di Putin", ha detto il leader socialista, sottolineando che "il mondo internazionale basato sulle regole è stato costruito proprio per evitare immagini come quelle che ho visto oggi in Ucraina". Sanchez ha ribadito che il sostegno della Spagna e dell'Unione Europea continuerà "fino a quando sarà necessario: l'Ucraina vincerà". (Res)