I fatti del giorno - Medio Oriente

- Libano: il procuratore generale di Beirut ha accusato il governatore della Banca centrale di reati finanziari - Il procuratore generale di Beirut, il giudice Raja Hamouch, ha accusato oggi il governato della Banque du Liban, Riad Salamé, il fratello Raja e la sua assistente, Marianne Howayek, di riciclaggio di denaro, appropriazione indebita di fondi pubblici, evasione fiscale, falsificazione e arricchimento illecito. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa nazionale libanese “Nna”. Hamouch ha presentato istanza sui suoi sospetti al primo giudice istruttore di Beirut, Charbel Abou Samra, chidendo che vengano interrogati e che vengano spiccati dei mandati giudiziari a loro carico. Riad Salamé è anche oggetto di un'indagine internazionale in Europa per sospetto di cattiva condotta finanziaria, tra cui riciclaggio di denaro e appropriazione indebita. Investigatori francesi, tedeschi e lussemburghesi hanno ascoltato testimoni a Beirut a gennaio nell'ambito del caso. Sia Salamé che suo fratello Raja negano qualsiasi illecito. Riad Salamé, in carica da tre decenni, è accusato di politiche monetarie che hanno contribuito a una crisi economica senza precedenti in Libano. Da quando la crisi finanziaria ha colpito il Libano alla fine del 2019, lasciando il Paese in bancarotta, la valuta libanese ha perso oltre il 95 per cento del suo valore e gran parte della popolazione è precipitata nella povertà. (segue) (Res)