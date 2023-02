© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Oman-Israele: il Sultanato apre il proprio spazio aereo a voli israeliani, una “decisione storica” - L’Oman ha deciso di aprire il proprio spazio aereo ai voli israeliani, nonostante il Sultanato non abbia relazioni diplomatiche con lo Stato di Israele. “Questa è una decisione storica e significativa per l'economia israeliana", ha commentato il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, citato dal “The Jerusalem Post”. “Nell'ambito dei continui sforzi del Sultanato dell'Oman per adempiere ai propri obblighi ai sensi della Convenzione di Chicago del 1944, che prevede l’assenza di discriminazione tra aeromobili civili utilizzati per la navigazione aerea internazionale, l'Autorità per l'aviazione civile afferma che lo spazio aereo del Sultanato è aperto a tutti i vettori che soddisfano i requisiti dell'Autorità per il sorvolo”, ha confermato, oggi, l’Autorità dell’aviazione civile omanita sul proprio account Twitter. L'annuncio è giunto dopo mesi di colloqui tra il ministero degli Esteri israeliano e le autorità del Paese del Golfo. Come riferito da Cohen, "la storica decisione accorcerà la strada verso l'Asia, abbasserà i costi per i cittadini israeliani e aiuterà le compagnie aeree israeliane a essere più competitive”. “Ringrazio il sultano dell'Oman Haitham bin Tariq e i nostri amici statunitensi per il loro notevole aiuto per la buona riuscita della mossa”, ha aggiunto Cohen. Sin dallo scorso anno, l’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden ha esortato l’Oman ad aprire il proprio spazio aereo ai voli israeliani, soprattutto dopo che anche l’Arabia Saudita ha annunciato l’apertura dello spazio aereo del Regno ai voli da e per Israele, consentendo anche voli verso i Paesi orientali quali Cina e India. Tuttavia, vista l'assenza dell'autorizzazione omanita fino ad oggi, il corridoio aereo non è mai stato del tutto realizzato. (segue) (Res)