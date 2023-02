© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ambasciatore Usa, la normalizzazione dei rapporti con Israele è una questione sovrana - La questione della normalizzazione delle relazioni tra Tunisia e Israele è una questione sovrana, decisa da Paesi e popoli. A dirlo è stato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Tunisi, Joey Hood, durante un incontro con alcuni rappresentanti dei media tunisini. Il chiarimento del diplomatico arriva dopo una sua precedente dichiarazione davanti al Senato degli Stati Uniti, in cui ha affermato che lavorerà per far avanzare la normalizzazione della Tunisia con Israele. "Stabilire relazioni tra due Paesi è una decisione sovrana e riguarda ogni Paese e ogni popolo - ha affermato -. Il popolo tunisino ha deciso chi lo rappresenterà". "La mia dichiarazione rientrava nel quadro di una risposta ad una domanda del Congresso sulla sua posizione su Israele, soprattutto perché ci sono Paesi nella regione che hanno deciso di normalizzare le relazioni con lo Stato ebraico. L'obiettivo della politica estera nell'amministrazione del presidente Joe Biden riguardo a Israele e Palestina è che i due Stati vivano in libertà, dignità e pace", ha concluso. (Res)