- Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha lanciato l'Asiago Academy on tour, un nuovo progetto formativo pensato per aiutare gli operatori professionali con un percorso teorico e pratico per valorizzare al meglio il loro ruolo di ambasciatori del prodotto di qualità. Il progetto si sposterà in tutta Italia. (Rev)