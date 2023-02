Ucraina: Centinaio (Lega), ora Ue dimostri sua forza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno dopo l'inizio dell'invasione russa, il popolo ucraino non riesce ancora a guardare con speranza alla fine del conflitto. “I Paesi democratici, con l'Italia in prima fila, hanno il dovere di aiutare con un sostegno militare ed economico la resistenza di Kyiv. Contemporaneamente, però, si rende sempre più necessario promuovere una convinta azione diplomatica in ambito europeo”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega. “Non ci possiamo più accontentare di prendere atto della mancata volontà del presidente Putin di sedersi attorno a un tavolo. Il Covid ha risvegliato il principio di solidarietà dell'Unione Europea, ora dobbiamo capire se, di fronte a un altro tragico evento come la guerra in Ucraina, questa Europa può avere anche quel ruolo di forza politica e diplomatica che fin qui le è mancato", sottolinea Centinaio, che aggiunge: "Va bene agire d'intesa con gli Stati Uniti, ma oggi emergono anche altri protagonisti sullo scenario internazionale, come la Cina e la Turchia. Mentre questi Stati si propongono come mediatori nel conflitto e conquistano sempre più spazi nel Mediterraneo, l'Unione Europea non può accontentarsi di sostenere la causa ucraina solo con le armi, ma deve dimostrare di saper essere protagonista anche nella ricerca di una soluzione di pace, che necessariamente passerà dalla diplomazia e non dai cannoni. E l'Italia ha certamente la tradizione e le competenze necessarie a favorire questo percorso". (Rin)