Ucraina: Radicali Torino, fiaccolata della pace con Anpi è complicità con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta ci viene confermato che quelli dell’Anpi non sono pacifisti, ma pacifinti. Dovrebbero sentirsi a disagio per come si sono comportati nei confronti del popolo Ucraino. Un’organizzazione che dovrebbe occuparsi di ricordare la nostra Resistenza contraddice la sua stessa utilità non riconoscendo la Resistenza dell’Ucraina nei confronti dell’invasione russa. Anche noi siamo per la pace, quella vera, dove l’aggressore ritira le truppe dai territori del Paese aggredito. Tutto il resto è perbenismo filoputiniano. Lo hanno affermato in una nota Lorenzo Cabulliese, Giorgio Maracich e Andrea Turi, coordinatori dell’Associazione Radicale Adelaide Aglietta di Torino commentando la manifestazione per la pace a cui ha aderito l'Anpi. "Noi dopo un anno siamo ancora accanto al popolo ucraino e alla sua Resistenza, perché non c’è in gioco solamente l’autonomia di un paese sovrano, ma gli ideali di integrazione europea, la democrazia e lo stato liberale. Spiace che l’Anpi non se ne voglia rendere conto e avvalli le posizioni di un dittatore manifestando nella fiaccolata sbagliata", hanno concluso. (Rpi)