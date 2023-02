Trasporti: Morassut (Pd), bene gronda Roma est e Roma-Latina in Rete transeuropea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello sviluppo delle Rete transeuropea dei trasporti entrano la gronda ferroviaria merci a ovest di Roma e il corridoio intermodale della Roma-Latina. Lo afferma in una nota il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, Roberto Morassut del Pd. "Grazie a un mio emendamento al parere della commissione Trasporti della Camera sul Regolamento degli orientamenti dell’Ue torna in campo il grande progetto del bypass per le merci fuori dall’attraversamento interno di Roma - spiega -. Una grande infrastruttura ferroviaria, prevista da anni nelle intese tra Rfi e Roma Capitale, che senza attraversare la Capitale renderà più celere il transito merci. Al tempo stesso l’indicazione della commissione richiama la necessità di operare sull’asse Roma-Latina, affiancando alla futura autostrada una infrastruttura su ferro realizzando un vero corridoio intermodale come da sempre previsto". (Com)