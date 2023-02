Ucraina: Legambiente Lombardia aderisce alla rete europea per la pace, diversi eventi nel weekend (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Milano sabato 25 alle 18:30 una conferenza al Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo, 19 – M3 Porto di Mare; interverranno: Fabio Alberti, fondatore e membro del Comitato Nazionale Di Un Ponte Per; Yurii Sheliazhenko, segretario esecutivo del Movimento Pacifista Ucraino; Taras Andrushko, Del Movimento obiettori Russi. A Varese venerdì 24 alle ore 18:30 una fiaccolata con corteo a partire da piazza Monte Grappa. A Sesto Calende (Va) venerdì 24 alle 18:30 sul sagrato dell'Abbazia un ritrovo di pace per tutti i cittadini. A Saronno (Va) è organizzato un presidio in piazza Libertà sabato mattina dalle 10:30. A Cremona il 24 un percorso in bici, a piedi e in canoa lungo il Po e il 25 pomeriggio flash mob per la pace in piazza Stradivari. A Como in piazza Grimoldi dalle ore 14:30 alle 16 gli organizzatori invitano "a contribuire portando poesie, canzoni, disegni, fiori e interventi contro le guerre". A Brescia domenica 26 ore 15:30 ritrovo in Largo Formentone attorno alla bandiera della pace; alle ore 16 Cammino di pace per le vie del centro e alle ore 17 l'incontro dal titolo "Note e parole contro la guerra", evento di musiche degli Amici della musica Brescia – Decimino Breberg, letture di Giuseppina Turra e interventi di Mao Valpiana e del sindaco Emilio Del Bono all'auditorium San Barnaba in corso Magenta 44/a. Le associazioni del coordinamento Europe for Peace – Valchiavenna – Valtellina promuovono due fiaccolate a Chiavenna (So) venerdì 24 con ritrovo alle ore 20 in Piazza G. Bertacchi e partenza alle 20.30 e arrivo a San Lorenzo in Piazza Don Bormetti. A Sondrio sabato 25 alle 20 con ritrovo in piazza Stazione Fs e arrivo in piazza Campello. (Com)