Auto: Urso, se questa Commissione Ue non accoglierà le nostre ragioni dossier passeranno alla prossima

24 luglio 2021

- La Commissione Ue "deve coniugare le esigenze della transizione ecologica, che tutti condividiamo negli obiettivi, alle modalità e alle tempistiche con cui le imprese e il sistema sociale italiano ed europeo possono riconvertirsi". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo a un'interrogazione in Aula al Senato sulle prospettive della filiera industriale dei veicoli a motore, alla luce delle recenti normative europee. Per quanto riguarda i dossier ancora in campo, "avremo un rapporto serrato con la Commissione. Ne ho parlato l'altro giorno con il ministro vicecancelliere Habeck e ne parlerò la prossima settimana con Le Maire, perché abbiamo una comune visione su come affrontare in maniera più semplice e pragmatica questi dossier. Se questa Commissione non accoglierà le nostre ragioni - ha sottolineato - io penso che i dossier passeranno alla prossima: quella che nascerà nel 2024, in un clima del tutto diverso".(Rin)