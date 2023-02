Imprese: Cdp, Cda approva nuove operazioni per oltre 1,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (Cdp) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco, ha approvato nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro e ha dato il via libera alla Politica del settore trasporti. Il Cda – riferisce una nota – ha deliberato nuove iniziative che comprendono finanziamenti e plafond, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo dei piani di crescita delle imprese, sia sul mercato italiano sia all’estero. Fra i destinatari delle operazioni approvate in Consiglio ci sono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, esempi di eccellenze del made in Italy che puntano a intraprendere nuovi programmi di investimento, con impatti positivi sulle filiere strategiche, sull’efficientamento energetico degli impianti produttivi e con evidenti ricadute occupazionali e sociali sul territorio. Una parte delle risorse, inoltre, verrà destinata alla creazione, alla manutenzione e allo sviluppo di significative opere infrastrutturali, anche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Una nuova iniziativa è stata definita nell’ambito della cooperazione internazionale e riguarda fondi destinati a promuovere progetti a sostegno di Pmi di Paesi nel Sud-est asiatico. (segue) (Com)