Egitto-Regno Unito: conversazione telefonica tra ministri Esteri, focus su confitto israelo-palestinese

20 luglio 2021

- Il riaccendersi delle tensioni tra israeliani e palestinesi è stato il tema al centro di un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e del segretario di Stato britannico per gli Affari esteri, James Cleverly. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri egiziano. Le due parti hanno discusso dei "gravi sviluppi in atto nei Territori palestinesi occupati e dei modi per intensificare gli sforzi internazionali e regionali per contenere le tensioni esistenti tra la parte palestinese e quella israeliana". Shoukry ha informato la sua controparte britannica sul "lavoro condotto dall’Egitto per mantenere la calma” nei Territori palestinesi “e incoraggiare le due parti a riprendere i negoziati e rompere l'attuale stallo nel processo di pace". Nel corso della telefonata, il ministro degli Esteri britannico ha espresso "l'estrema preoccupazione del Regno Unito per il deterioramento della situazione umanitaria e di sicurezza nei territori palestinesi e per l'aumento della violenza tra le due parti", sottolineando l'impegno di Londra a collaborare con le organizzazioni internazionali e partner regionali, guidati dall'Egitto, al fine di contenere le tensioni esistenti e incoraggiare le parti a tornare ai negoziati di pace. Il contatto ha toccato la crisi russo-ucraina, e i due ministri hanno convenuto sulla gravità del perdurare della guerra, con le sue ripercussioni sui vari livelli economico, politico e di sicurezza. A questo proposito, il ministro Shoukry ha evidenziato gli effetti negativi della crisi sui Paesi in via di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica e gli sforzi per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Infine, Shoukry e Cleverly hanno concordato di lavorare per organizzare un incontro bilaterale per far progredire la cooperazione tra i due Paesi.(Cae)