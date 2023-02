Italia-Usa: Tajani riceve premio dalla Fpa, Europa e rapporti transatlantici al centro della nostra politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi descritto le altre priorità della politica estera italiana in questo momento, alla luce dell’attuale contesto internazionale. Particolare attenzione è stata dedicata all’area del Mediterraneo e al Nord Africa. Soprattutto alla Libia, la cui stabilizzazione “per noi è fondamentale: non solo per la pace e la sicurezza regionale, ma anche per consentire una migliore gestione dei flussi migratori dai Paesi nordafricani”. Tajani ha anche ribadito il sostegno italiano ad Israele, nel confronto con l’Iran. “Il progetto di Teheran contro Israele, che è tra i nostri migliori amici, è assolutamente inaccettabile”, ha detto, sottolineando che la situazione in Iran è “disastrosa” per quanto riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti umani. In generale, il ministro ha ribadito la necessità di rafforzare la presenza italiana ed europea in una serie di regioni strategiche a livello globale. È il caso, ad esempio, dei Balcani occidentali. (segue) (Was)